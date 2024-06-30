Украинская мина в считанных метрах от берега в Турции

Турецкие спецназовцы-подводники обезвредили морскую мину, дрейфовавшую недалеко от пляжа в городе Эрегли провинции Зонгулдак на севере страны. Как сообщает агентство DHA, из-за обнаружения мины власти временно закрыли пляж для населения города.

Мину обнаружили местные жители. Она дрейфовала в 60 м от побережья на глубине примерно 5 м. Власти города полностью перекрыли выходы к пляжу и на берег и вызвали саперов из Стамбула.

«На место происшествия прибыли полиция и береговая охрана. В результате проверки было установлено, что подозрительный объект — это мина украинского происхождения», - говорится в сообщении издания.

В январе Министерства обороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море. Дрейфующие в Черном море мины неоднократно доплывали до портов прибрежных стран и подходили близко к устью пролива Босфор. В связи с этим Турция стала одним из инициаторов создания совместной группы, которая могла бы заняться очисткой моря от мин.