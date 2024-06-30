Барделла хочет стать «премьером всех французов»

Лидер правой партии "Национальное объединение", которая, по предварительным данным, лидирует в первом туре парламентских выборов во Франции, Жордан Барделла подтвердил намерение возглавить кабмин республики и призвал поддержать его партию во втором туре выборов 7 июля. Об этом пишут зарубежные СМИ.

"Если в следующее воскресенье избиратели обеспечат нам абсолютное большинство для восстановления страны, я хочу стать премьер-министром всех французов, слушать каждого, относясь уважительно к оппозиции, будучи открытым к диалогу и заботящимся о единстве нации", - сказал он на пресс-конференции.

По словам лидера "Национального объединения", он "готов к политическому сосуществованию с президентом республики и будет уважать конституцию и полномочия главы государства".

"Однако мы будем непреклонны при проведении в жизнь нашей политики", - сказал он.

Ранее лидер парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что если Барделла станет премьером, то он не допустит отправки французских войск на Украину. По ее мнению, "титул верховного главнокомандующего", которым наделен президент Франции, "является почетным", потому что казной распоряжается премьер-министр.

Барделла констатировал "самую большой активность избирателей за последние сорок лет в первом туре выборов".