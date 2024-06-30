Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщило Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов республики (JCS). Данные о типе ракеты и дальности ее полета пока анализируют военные.

В предыдущий раз Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря 26 июня. Военный источник сообщил Yonhap, что КНДР провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, который завершился неудачей. Сеул отметил, что ракета взорвалась во время полета.

В Северной Корее же отчитались об успешном запуске боеголовок раздельного маневрирования. Южнокорейские военные назвали заявление КНДР «обманом».