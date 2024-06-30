В Иерусалиме ультраортодоксальные евреи вышли на митинг, протестуя против решения властей страны ввести для учащихся ешив (иудейских религиозных школ – ред.) обязательную воинскую повинность. Об этом пишут израильские СМИ.

Ранее верховный суд Израиля постановил, что такие студенты подлежат призыву в армию на общих основаниях, и запретил финансирование ешив, чьи ученики будут уклоняться от военной службы.