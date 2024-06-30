В Турции антимигрантские протесты видео
В турецком Кайсери местные жители начали погромы проживающих мигрантов после того, как сириец подверг сексуальному насилию 6-летнего ребенка. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Турки переворачивают принадлежащие сирийцам автомобили, ловят и бьют их. Они также подожгли магазин, требуют депортации.
Для подавления антимигрантских беспорядков власти ввели дополнительные полицейские силы и спецтехнику, водометы поливают турок.
June 30, 2024
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