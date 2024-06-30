Иранец атаковал полицейских в Германии. Его застрелили

В баварском городе Лауф-ан-дер-Пегниц, вблизи Нюрнберга, злоумышленник напал с ножом на троих сотрудников федеральной полиции ФРГ. Правоохранители прибегли к огнестрельному оружию, смертельно ранив нападавшего, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу полиции.

В пресс-релизе говорится, что нападавший - 34-летний гражданин Ирана. Он атаковал полицейских в районе городского вокзала, когда те совершали патрулирование улиц. Сначала он набросился на полицейскую машину, затем и на самих сотрудников полиции, которые были вынуждены открыть огонь.

Злоумышленник скончался от полученных ран. Срочные меры по спасению его жизни, которые полицейские начали оказывать еще до прибытия скорой помощи, результата не дали.

Причины нападения пока не ясны. Полицейские, подвергшиеся атаке, не пострадали.