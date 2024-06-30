Семья убедила Байдена не покидать президентскую гонку

В резиденции президента США Кемп-Дэвиде прошло собрание семьи Джо Байдена после неудачных дебатов с Дональдом Трампом. По информации источников CNN, родные выразили «однозначную поддержку» того, чтобы демократ продолжил участие в выборах президента.

Ряд СМИ сообщали ранее, что мнение семьи имеет для Байдена решающее значение, даже большее, чем позиция его круга ближайших советников. В семейном совете принимали участие первая леди Джилл Байден, сын Хантер Байден и внуки. Семья выразила разочарование командой, которая готовила президента к дебатам и обсуждала возможные увольнения советников.

CNN отмечает, что несмотря на это, Байден известен преданностью своим советникам и не любит увольнять помощников.

Семейный совет прошел на фоне «лавины призывов» отказаться от участия в выборах, напоминает CNN. Мнение семьи, как утверждается, может измениться при ухудшении ситуации или если президент убедится, что что выход из гонки позволит «избежать падения демократов осенью».

Итоги предвыборных дебатов обострили дискуссию о возможности замены Байдена в гонке. Некоторые СМИ и демократические стратеги стали призывать президента отказаться от участия в выборах. Однако Байден отказывался от такой перспективы.