Губернатор о будущем «Крокуса»

Часть концертного зала «Крокус Сити Холл», который выгорел при теракте весной этого года, могут передать под выставочные площади после ремонта, рассказал РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Там будет скорее всего выставочная площадь», — сказал Воробьев, отвечая на вопрос о планах по восстановлению зала.

По этому вопросу власти Подмосковья на связи с собственником зала Аразом Агаларовым.

Ранее Андрей Воробьев говорил, что на месте «Крокуса» не будет концертного зала. Площадь здания, в котором находился «Крокус Сити Холл», составляет 400 тыс. кв. м. Из них 10 тыс. кв. м — это прогоревшие кровля и периметр.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел 22 марта: вооруженные нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям, а затем подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверо нападавших — граждан Таджикистана — были арестованы. Всего в деле 20 фигурантов.