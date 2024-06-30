Россия запланировала на время председательства три ключевых мероприятия, сообщал постпред РФ при ООН Василий Небензя российским СМИ. Одним из них станут открытые дебаты по многостороннему демократического и устойчивого миропорядка». Заседание сотрудничеству для «построения более справедливого, запланировано на 16 июля.

Завершился период председательства Южной Кореи в Совете Безопасности ООН. С 1 июля эта роль перешла России. Председательство в Совбезе передается от одной страны к другой каждый месяц.

На следующий день, 17 июля, состоятся открытые дебаты по урегулированию на Ближнем Востоке. Оба мероприятия, как ожидается, пройдут под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На 19 июля запланированы дебаты по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС.

Кроме того, с 1 июля председательство в Евросовете — высшем политическом органе ЕС — переходит к Венгрии. Символом своего председательства в ЕС Будапешт выбрал кубик Рубика, изобретенный в 1974 году венгром Эрне Рубиком: его 27 деталей символизируют государства — члены ЕС, а также сложность и изобретательность, необходимую для решения общеевропейских задач.

Председательство в Евросовете переходит от одного государства — члена ЕС к другому каждые шесть месяцев: каждая из 27 стран союза получает его раз в 13–14 лет. Помимо обеспечения преемственности курса ЕС в обязанности председателя входят контроль за законодательной деятельностью Евросовета и обеспечение сотрудничества между государствами — членами ЕС. Председательствующая страна также занимается организацией заседаний на разных уровнях Евросовета (за исключением Совета по иностранным делам) и его подготовительных органов, в том числе комитета постоянных представителей стран — членов ЕС (Coreper).

В первой половине 2024 года председательствовала Бельгия. В 2025 году Венгрию сменит Польша, затем председательство перейдет к Дании.