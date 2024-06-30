Украину и Россию ожидает «смертельное лето», в течение которого, вероятно, погибнут тысячи людей с обеих сторон, но ни одна из них, скорее всего, не сможет добиться решающего перелома.

«Линия фронта становится местом кровавого шахматного матча, в котором каждая сторона передвигает фигуры в поисках преимущества, не уступая при этом позиций в других местах», - пишет The Wall Street Journal.

Как пишет издание, для Украины, после неудачного контрнаступления прошлым летом, задача на данный момент состоит в том, чтобы с помощью свежего западного оружия удержать позиции. В то же время, по информации украинских силовых структур, Россия, скорее всего, продолжит применять свой стандартный подход, жертвуя большим количеством войск ради небольших успехов.

«У России нет достаточного количества войск для крупного наступления на Харьков», - сказал один из чиновников. - «Переброска войск туда приведет к ослаблению других участков фронта».

В условиях, когда линия фронта практически не двигается, обе стороны пытаются использовать глубокие удары, чтобы получить преимущество в преддверии зимы, пишет издание. Так, Россия наносит удары по электростанциям и другим объектам инфраструктуры Украины, это привело к отключению электричества во многих городах. Также Россия наносит удары по украинским оборонительным позициям с помощью планирующих авиабомб.