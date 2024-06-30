«Нет необходимости»: НАТО не планирует менять ядерную доктрину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил необходимость пересмотра ядерной доктрины альянса. По его мнению, в настоящий момент блок не нуждается в пересмотре своей ядерной стратегии. Об этом он рассказал в разговоре с японской газетой Yomiuri.

«Непосредственной угрозы [от России] нет. Я не вижу никакой необходимости для НАТО пересматривать свою ядерную доктрину», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что Китай «представляет угрозу» для Тайваня и других соседей в Южно-Китайском море.

НАТО продолжит оставаться союзом между Северной Америкой и Европой, отметил Столтенберг, оценивая вероятность эскалации тайваньского кризиса.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен заявил, что 2025 год будет решающим в конфликте Украины и России. По его мнению, Запад допустил большую ошибку, не согласовав и не приняв план действий по членству Украины в составе альянса.