Украина атаковала беспилотниками. Россия ударила баллистикой

Министерство обороны России отчиталось о 36 сбитых и подавленных беспилотниках, которые в ночь на понедельник, 1 июля, атаковали Брянскую, Курскую и Белгородскую области РФ.

По данным российского военного ведомства, силы ПВО уничтожили и подавили 18 дронов над территорией Брянской области, а также уничтожили по 9 беспилотников над территорией Курской и Белгородской областей.

Украинская сторона сообщает, что войска РФ в ночь на 1 июля нанесли удар по Днепру баллистическими ракетами. По словам главы региона Сергея Лысака, «в жилом районе поврежден магазин. Разбиты крыши и окна в частных домах, многоэтажках».

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации, в результате ракетного удара по Днепру пострадали семь человек, в том числе 15-летний подросток. «Госпитализирована одна женщина, остальные [пострадавшие] лечатся амбулаторно», — написал Лысак.

Также, сообщил он, вечером 30 июня войска РФ атаковали дронами и обстреляли из артиллерии Никополь, Марганецкую и Мировскую общины.

Кроме того, войска РФ нанесли удары дронами и артиллерией по Покровской общине, сообщил глава Днепропетровской области, не уточняя причиненный ущерб.