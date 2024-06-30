В России решили создать «Криптофонд»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), объединяющий богатейших бизнесменов страны, готовит механизмы для перевода внешней торговли России на криптовалюту и цифровые финансовые активы (ЦФА). Данный «Криптофонд» может быть основан в особом административном районе, в котором власти позволят майнерам открывать счета и «сгружать» в него добытую криптовалюту. Об этом рассказал «Ведомостям» управляющий директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрей Лисицын.

Фонд может быть государственным или частным, отметил Лисицын.

По его словам, на данный момент прорабатывается идея создания фонда криптовалют, которые добываются в России. К этому фонду предполагается привязать ЦФА. Так криптовалюту можно будет легально использовать в трансграничных сделках, не вводя ее во внутренний оборот, что в России запрещено, отметил Лисицын.

При этом структуре потребуется иметь счета на разных мировых биржах, чтобы через нее можно было осуществлять внешнеторговую деятельность. В связи с этим возникает «очень большой вопрос» с потенциальной блокировкой этих счетов, подчеркнул представитель РСПП.