Токаев рассказал о «мощном фундаменте сотрудничества» с Китаем

«Учитывая тот мощный фундамент, который мы заложили на протяжении 32 лет успешного двустороннего сотрудничества, Казахстан готов приложить все усилия для дальнейшего укрепления добрососедских отношений, активизации обменов, углубления практического взаимодействия», - приводит слова казахстанского лидера агентство «Синьхуа».

Китайско-казахстанское сотрудничество опирается на мощный фундамент двусторонних отношений, для укрепления которых Астана готова приложить все возможные усилия. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Токаев уточнил, что на текущем этапе власти Казахстана намерены совместно с китайскими коллегами прорабатывать вопросы по нескольким направлениям, в том числе в торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной и транспортной сферах, по проектам инициативы «Один пояс - один путь».

Он отметил важность увеличения товарооборота двумя странами, включая диверсификацию структуры торговли и увеличение номенклатуры товаров.

Токаев добавил, что «максимально в фокусе внимания» правительства Казахстана «будет находиться активное использование возможностей порта Ляньюньган, сухого порта в городе Сиань и СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота».

«Можно с уверенностью заявить, что наши страны стоят у истоков великих достижений и побед, которые, несомненно, сплотят нас на пути к светлому будущему в рамках нового «золотого 30-летия» отношений Казахстана и Китая», - заявил Токаев.