Токаев рассказал о «мощном фундаменте сотрудничества» с Китаем
Китайско-казахстанское сотрудничество опирается на мощный фундамент двусторонних отношений, для укрепления которых Астана готова приложить все возможные усилия. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Учитывая тот мощный фундамент, который мы заложили на протяжении 32 лет успешного двустороннего сотрудничества, Казахстан готов приложить все усилия для дальнейшего укрепления добрососедских отношений, активизации обменов, углубления практического взаимодействия», - приводит слова казахстанского лидера агентство «Синьхуа».
Токаев уточнил, что на текущем этапе власти Казахстана намерены совместно с китайскими коллегами прорабатывать вопросы по нескольким направлениям, в том числе в торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной и транспортной сферах, по проектам инициативы «Один пояс - один путь».
Он отметил важность увеличения товарооборота двумя странами, включая диверсификацию структуры торговли и увеличение номенклатуры товаров.
Токаев добавил, что «максимально в фокусе внимания» правительства Казахстана «будет находиться активное использование возможностей порта Ляньюньган, сухого порта в городе Сиань и СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота».
«Можно с уверенностью заявить, что наши страны стоят у истоков великих достижений и побед, которые, несомненно, сплотят нас на пути к светлому будущему в рамках нового «золотого 30-летия» отношений Казахстана и Китая», - заявил Токаев.