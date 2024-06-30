Ильхам Алиев принимает новых послов добавлено фото; обновлено 11:50
1 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Филиппины в нашей стране Генри Бенсурто-младшего.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял верительные грамоты нового посла Канады в Баку Кевина Гамильтона.
Ильхам Алиев сегодня также принял верительные грамоты нового посла Кыргызстана в Азербайджане Максата Мамытканова.
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