Ильхам Алиев принимает новых послов добавлено фото; обновлено 11:50

1 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Филиппины в нашей стране Генри Бенсурто-младшего.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял верительные грамоты нового посла Канады в Баку Кевина Гамильтона.

Ильхам Алиев сегодня также принял верительные грамоты нового посла Кыргызстана в Азербайджане Максата Мамытканова.