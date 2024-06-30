Крымский мост перекрыт, скопилось более 1000 машин

Очередь на подходах к Крымскому мосту превысила 1 тыс. автомобилей, из них со стороны Тамани находятся 913, со стороны Керчи - 165. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 07:00 мск на подходах к мосту было 303 автомобиля, к 08:00 мск очередь выросла до 945 машин.

"В очереди со стороны Тамани находится 913 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 165 транспортных средств", - говорится в сообщении от 09:00 мск.