Как состояние зубов влияет на организм: разъясняет врач

Врач-стоматолог Санаторно-курортного реабилитационного центра Министерства здравоохранения Алигейдар Кязимов рассказывает о заболеваниях полости рта из-за употребления гражданами в летний сезон холодных напитков и пищи, о причинах возникновения отека и покраснения десен, как лечить заболевание пародонта.

- При приеме прохладительных напитков и холодных продуктов возникают термические раздражения и поражения ротовой полости. Затем возникают определенные болезненные ощущения в полости рта, деснах и зубах, а также покраснение, отечность и раздражение десен.

В летние месяцы в большинстве случаев термические раздражения возникают от одновременного приема горячих и холодных продуктов. А это, в свою очередь, приводит к серьезным проблемам зубного нерва. Наряду с этим, возникают и проблемы с нёбом. Если это повторяется несколько раз, то переходит в хроническую форму и может стать причиной различных заболеваний полости рта.

Кроме того, во время употребления холодных напитков в летние месяцы может возникнуть такое стоматологическое заболевание, как пародонтоз. Пародонт – это комплекс тканей, которые окружают зуб и обеспечивают его фиксацию в кости. В понятие пародонта входит: десна, цемент (аналог эмали) корня, альвеолярная кость и периодонтальная связка, которая соединяет цемент корня с костью. Ткани пародонта представляют собой единую систему. Эта система обеспечивает устойчивость зубов в кости, которая способствует передачи жевательной нагрузки на костную ткань.

Заболевания пародонта – это воспалительные заболевания десен и тканей, удерживающих зуб в альвеоле (зубной лунке). Эти заболевания начинаются с воспаления десен. Если их не лечить вовремя, они могут перерасти в пародонтит (воспалительное заболевание десен, которое может привести к разрушению тканей, окружающих зуб и удерживающих его в лунке).

70 процентов случаев потери зубов у взрослых вызваны заболеваниями десен. Эти заболевания легко и успешно поддаются лечению, если их диагностировать на ранней стадии.