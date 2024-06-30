Как состояние зубов влияет на организм: разъясняет врач
Врач-стоматолог Санаторно-курортного реабилитационного центра Министерства здравоохранения Алигейдар Кязимов рассказывает о заболеваниях полости рта из-за употребления гражданами в летний сезон холодных напитков и пищи, о причинах возникновения отека и покраснения десен, как лечить заболевание пародонта.
- При приеме прохладительных напитков и холодных продуктов возникают термические раздражения и поражения ротовой полости. Затем возникают определенные болезненные ощущения в полости рта, деснах и зубах, а также покраснение, отечность и раздражение десен.
В летние месяцы в большинстве случаев термические раздражения возникают от одновременного приема горячих и холодных продуктов. А это, в свою очередь, приводит к серьезным проблемам зубного нерва. Наряду с этим, возникают и проблемы с нёбом. Если это повторяется несколько раз, то переходит в хроническую форму и может стать причиной различных заболеваний полости рта.
Кроме того, во время употребления холодных напитков в летние месяцы может возникнуть такое стоматологическое заболевание, как пародонтоз. Пародонт – это комплекс тканей, которые окружают зуб и обеспечивают его фиксацию в кости. В понятие пародонта входит: десна, цемент (аналог эмали) корня, альвеолярная кость и периодонтальная связка, которая соединяет цемент корня с костью. Ткани пародонта представляют собой единую систему. Эта система обеспечивает устойчивость зубов в кости, которая способствует передачи жевательной нагрузки на костную ткань.
Заболевания пародонта – это воспалительные заболевания десен и тканей, удерживающих зуб в альвеоле (зубной лунке). Эти заболевания начинаются с воспаления десен. Если их не лечить вовремя, они могут перерасти в пародонтит (воспалительное заболевание десен, которое может привести к разрушению тканей, окружающих зуб и удерживающих его в лунке).
70 процентов случаев потери зубов у взрослых вызваны заболеваниями десен. Эти заболевания легко и успешно поддаются лечению, если их диагностировать на ранней стадии.
- Каковы причины возникновения отека и покраснения десен?
- Гингивит – это воспаление мягких тканей вокруг зубов. Данное состояние проявляется покраснением, отеком и кровоточивостью десен. Гингивит чаще всего возникает при неправильной чистке зубов. В то же время гингивит возникает в деснах при наличии зубного камня.
Причинами гингивита могут быть плохая гигиена полости рта, курение, гормональные изменения, генетическая предрасположенность, стресс, плохое питание и проблемы с иммунной системой.
Если не лечить гингивит, он может привести к более серьезному заболеванию десен или даже к потере зубов. Научные исследования показали, что гингивит связан с болезнями сердца, диабетом и другими проблемами со здоровьем.
- А как предотвратить отек и покраснение десен?
- Для ликвидации воспалительного процесса необходимо устранить основную причину его появления — мягкий и твердый зубной налет.
Регулярное посещение стоматолога для проведения профессиональной чистки позволяет удалить зубной налет и камень, которые невозможно устранить обычной зубной щеткой. Кроме того, чтобы сохранить здоровье десен, следует принимать профилактические меры, такие как ежедневная чистка зубов, использование зубной нити, регулярные осмотры у стоматолога и отказ от курения.
- Чем опасен гингивит при беременности?
- Гингивит может нанести вред и беременным женщинам, поскольку это состояние может создать риск рождения детей с низкой массой тела при рождении или преждевременных родах. По этой причине беременным женщинам важно уделять внимание здоровью своих зубов и регулярно посещать стоматолога.
- Как проводится лечение заболеваний пародонта?
- Лечение заболеваний пародонта начинается с устранения причины заболевания. В случае, если неправильно установлены пломбы и зубные коронки, мостовидные протезы и ортодонтические аппараты, то их следует заменить на новые. В то же время следует поправить гигиену полости рта и очистить от зубного камня. В тяжелых случаях проводят местное противовоспалительное лечение - открытый или закрытый кюретаж пародонтальных карманов. В процессе местного лечения введенные в пародонтальные карманы препараты быстро вымываются из них и выходят наружу, что снижает лечебный эффект препаратов. Поэтому используются пародонтальные повязки, которые обеспечивают эффективность лекарственных препаратов, длительное время оставаясь в деснах и пародонтальных карманах.
Профилактика и лечение заболеваний пародонта – это защита естественных зубов и более комфортное пережевывание. Основным методом профилактики пародонтита является личная гигиена полости рта. Сюда входит правильная и регулярная чистка зубов, использование качественных зубных щеток и паст и др.
- Проводится ли лечение полости рта с помощью методов физиотерапии?
- Физиотерапия широко применяется при таких стоматологических заболеваниях, как пародонтит, пародонтоз и гингивит. В этом случае проводят электрофорез, дарсонвализацию (представляет из себя воздействие на ткани десен переменным током), лазерное лечение различными препаратами. Процедура проводится стерильно и безболезненно. Кроме того, физиотерапия в стоматологии применяется для усиления противовоспалительного, обезболивающего, гипосенсибилизирующего действия (устранение чувствительности зубов), остановки процесса деминерализации (в хрупких зубах), улучшения микроциркуляции, нормализации тонуса сосудов, устранения венозного застоя, улучшения трофики и повышения резистентности тканей.
В заключение хочу отметить, что здоровье полости рта и зубов является частью общего здоровья организма и признано важнейшим компонентом качества жизни. Поэтому для вашего здоровья важно соблюдать такие правила, как регулярное посещение стоматолога, отказ от курения и здоровое питание.