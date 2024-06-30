Фархад Мамедов 11:39

Наибольшим военным успехом российской армии в Украине за июнь 2024 года стал прорыв укрепленной линии обороны вооруженных сил Украины, сооруженной в 2014-2015 годах в направлении города Торецк Донецкой области. Как сообщали западные информационные агентства 19 июня, российские войска продвинулись почти на два километра и захватили поселки Северное и Шумы вокруг Торецка. По мнению военных экспертов, это в принципе небольшое продвижение можно считать успехом, поскольку россиянам удалось прорвать линию обороны украинцев, состоящую из бетонных бункеров, огневых точек и укрепленных траншей. Одной из причин провала ВСУ на этом направлении фронта эксперты называют неудачно проведенную ротацию украинских подразделений, которой противник сумел оперативно воспользоваться.

Отметим, что после пропущенного наступления на Торецк усилилась критика командующего Объединенными силами ВСУ генерала Юрия Содоля, который в итоге был освобожден от должности. Украинские издания пишут, что в отношении Содоля уже началось служебное расследование. Богдан Кротович, начальник штаба бригады «Азов», обвинил генерала Содоля в непрофессионализме, превышении должностных полномочий и других нарушениях. На основании обращения Кротовича Государственное бюро расследований Украины начало изучение дела генерала Юрия Содоля, которое ведется в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с масштабным наступлением российской армии на Харьковскую область в середине мая, когда стало известно, что линия обороны украинской армии на границе с Россией фактически отсутствует, что в итоге позволило российской армии продвинуться без серьезного сопротивления на несколько километров. Еще раньше неудачное командование генерала Содоля привело к потере поселка Очеретино, расположенного на стратегически важных коммуникациях Донецкой области. Напомним, что в то время боевые позиции ВСУ остались на какое-то время обезлюдившими из-за неудачной ротации украинских бригад, и россияне, зафиксировав это с помощью дронов, немедленно перешли в наступление. Таким образом, большинство военных экспертов сходятся во мнении, что угроза оккупации над Торецком возникла исключительно из-за непрофессионального командования.

Тем не менее за две недели активных боевых действий российским войскам так и не удалось продвинуться в район городской застройки Торецка. Сейчас россияне находятся в полутора километрах от границ этого стратегически важного пункта. Невысокие темпы наступления российской армии эксперты объясняют тем, что здесь действует сравнительно небольшая воинская группировка противника. Полковник Виктор Кевлюк, эксперт украинского Центра оборонных стратегий, оценивает численность группировки противника примерно в 10 тысяч солдат. «Россия еще не вводила в бой свои резервы на этом участке», - отмечает Кевлюк. Схожие цифры приводит и военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец, по словам которого армия России сосредоточила на Торецком направлении 10-11 тысяч военнослужащих, половина из которых действует в составе передовых подразделений. Здесь также задействовано не более 50-60 танков и примерно 110-120 бронемашин. Оба эксперта в целом согласны, что в ближайшей перспективе именно Торецк может стать одной из главных целей «летнего наступления» армии России.

А вот второй целью, вероятно, станет город Покровск в Донецкой области. И хотя до Покровска - последнего крупного форпоста украинской армии на западе Донбасса - остается еще 30 километров, эксперты отмечают, что россияне приблизились к стратегически важной трассе Покровск-Константиновка, являющейся основной артерией снабжения украинской армии, и находятся на расстоянии 6-7 километров от нее. В настоящее время бои идут за село Новоалександровка, расположенное в непосредственной близости от трассы Покровск-Константиновка. Очевидно, что в ближайшие недели российские части будут пытаться перерезать эту дорогу на отрезке Малиновка-Новая Полтавка, чтобы нарушить логистическое сообщение украинских подразделений на Покровском, Торецком и Краматорском направлениях. Однако после того как Украинский аналитический центр DeepState сообщил 23 июня, что россияне заняли Новоалександровку, становится очевидным, что от Покровской трассы их отделяет только взятие села Воздвиженка. Правда, информацию о контроле российской армии над Новоалександровкой отрицает командование 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая обороняет это направление. В частности, в заявлении командира 110-й бригады говорится, что россияне захватили не все село, а лишь часть Новоалександровки. «Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем, - утверждает командование 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. - Принимаются все меры, чтобы выбить оттуда оккупантов. Бои продолжаются, ситуация под контролем подразделений Вооруженных сил Украины».

Аналитики DeepState отреагировали на это заявление скептически, отметив, что именно по причине неудачных действий командиров 110-й бригады ВСУ проблема на этом участке фронта приобрела критический характер. Справедливости ради следует отметить, что именно на Покровском направлении Россия сосредоточила свою самую крупную ударную группировку. Из чего военные эксперты делают вывод, что для командования российской армии продвижение на этом участке фронта является приоритетом. Отметим, что этот участок фронта на Покровском направлении посетил 26 июня президент Владимир Зеленский вместе с представителями командования ВСУ. Офис президента Украины сообщил о распоряжении Зеленского выделить для войск, обороняющихся на Покровском направлении, как можно больше беспилотников. Как утверждают западные эксперты, другими приоритетными направлениями для российской армии являются города Северск и Угледар в Донецкой области. На Северск российская армия пытается наступать с юга и востока, поскольку с севера город защищен естественным препятствием — рекой Северский Донец. С южного направления россиянам удалось зайти в село Раздоловка и приблизиться к населенному пункту Выимка, расположенному в 10 километрах от Северска. Более тяжелая ситуация для российской армии сложилась на Угледарском выступе. Все попытки атаковать этот город в лоб, предпринятые российской армией зимой 2023 года, окончились провалом. Украинская оборона уничтожила несколько танковых колонн противника. На других направлениях фронта российская армия либо занимает позиции в обороне, либо постепенно утрачивает свой наступательный потенциал.

Военные наблюдатели отмечают главное достижение бойцов ВСУ в том, что они не только остановили наступление российской армии в направлении Харькова, но и пытаются теперь оттеснить ее к государственной границе РФ. Как пишет британская телерадиокорпорация BBC, в Харьковской области возле Волчанска и Липцов российские войска давно уже отказались от атакующих действий и перешли в оборону, сдерживая контратаки вооруженных сил Украины. Удары же по украинским позициям, в основном, наносятся с воздуха с использованием КАБов. Кстати, именно в поселке Липцы был зафиксирован, вероятно, первый случай применения российскими ВКС сверхмощной бомбы ФАБ-3000, которая из свободно падающей была переработана в корректируемую. Эта трехтонная бомба частично разрушила больницу в Липцах, которую российские СМИ назвали «пунктом дислокации украинских военных». В целом же, ситуация на севере Харьковской области складывается в настоящий момент в пользу Вооруженных сил Украины. Чему во многом способствовало разрешение Запада применять его оружие по российской территории на глубину до 100 километров. В украинском сегменте соцсетей сразу появились кадры успешного поражения складов боеприпасов, пунктов дислокации войск и штабов армии России в Белгородской и Курской областях.

Предполагаемый уход россиян с оккупированных в Харьковской области территорий не исключает уже даже Владимир Путин, заявивший 20 июня, что Харьковское направление для России якобы вообще не является стратегическим. «Нам известно о том, что европейцы, американцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой, опять хочу подчеркнуть, именно любой ценой, выдавили наши подразделения на линию государственной границы, и планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с ожидающимся саммитом НАТО, а затем выборами в США», - заявил, в частности, президент России. Скорее всего, именно для того, чтобы оттянуть резервы украинской армии с севера Харьковщины, россияне активизировались в последние недели возле Купянска и Боровой. Речь идет о восточном береге реки Оскол, который уже долгое время удерживают украинские войска. Российская армия планирует здесь для начала прорвать оборону у села Синьковка в 7 километрах северо-восточнее Купянска, после чего оттеснить украинские войска западнее трассы на оккупированное Сватово. Американский Институт исследования войны (ISW) подтверждает в этой связи незначительное продвижение россиян в этом районе. А вот южнее этого участка фронта, на Лиманском направлении, инициатива уже на стороне Сил обороны Украины, которым, в частности, удалось отбить у россиян позиции на территории населенного пункта Тернов и в Серебрянском лесничестве. Украинское командование также сообщило, что защитникам удалось выбить из города Часов Яр российские части, которые несколько недель назад вошли в городскую застройку на восточной окраине города.