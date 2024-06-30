Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать ее работу. Чтобы собрать людей, организаторы планировали устроить в центре столицы якобы мирное собрание», - сообщили в СБУ.

«По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями. Злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины.

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала группу провокаторов, которые готовили беспорядки в Киеве и захват здания Верховной Рады после Дня Конституции.

«Информацию о «беспорядках» в Киеве злоумышленники планировали распространять через отечественные и иностранные информресурсы. Таким образом, надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри нашего государства, что сыграло бы в пользу РФ», − сообщает СБУ.

Также сообщается, что главный организатор привлек нескольких сообщников − представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов. Они коммуницировали между собой в различных мессенджерах, а если встречались, то делали это небольшими группами по три человека.

СБУ заявляет, что заблаговременно разоблачила противоправные намерения фигурантов, задокументировала их подрывную деятельность и задержала организаторов. Во время обысков в помещениях провокаторов обнаружили оружие и боеприпасы; мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами преступных действий.

«Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества», − подытожили в СБУ.