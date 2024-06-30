Пашинян о вступлении Армении в Евросоюз

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает целесообразным проведение в стране референдума для вступления в ЕС, однако у народа Армении есть европейские стремления.

Пашинян также отметил, что в Армении произошли немалые изменения в плане демократии.

«Я должен констатировать, что в Армении произошли немалые изменения в плане демократии. Например, выражения «фальсификация выборов», «фальсификация результатов выборов» уже отнесены в Армении к историческому жанру. Это очень важно.

Когда какая-либо дорога находится в полуразрушенном состоянии в течение десятков лет и вдруг подвергается капитальному ремонту, это новость для людей всего на неделю, после этого это обыденность, этим никого уже не удивишь и не обрадуешь. Потому что они порадовались, потом уже все кончено, теперь им нужны новые поводы для радости», - сказал армянский премьер.