Посол Армении в Белгороде сочувствует горю россиян

Вид «разрушенного в результате попадания ракеты ВСУ жилого дома в Белгороде, где полностью рухнул подъезд, дает понимание масштаба горя людей, а также вызывает желание скорейшего завершения обстрелов». Об этом заявил журналистам посол Армении в России Вагаршак Арутюнян, находящийся с рабочей поездкой в Белгороде.

«Место, где сосредоточено горе десятков людей, не только тех, кто пострадал, но и, я думаю, это оказывает психологическое воздействие на весь город. Здесь чувство одно можно испытывать - сострадание, понимание всего масштаба этого горя. И, естественно, возникает желание, чтобы это все быстрее закончилось», - сказал Арутюнян журналистам.