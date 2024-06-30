Комиссия ПАСЕ едет в Молдову

Содокладчики Мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Пьер-Ален Фридез и Занда Калниня-Лукашевича с 1 по 3 июля совершат рабочий визит в Республику Молдова. Об этом сообщают СМИ республики.

Это касается последних политических событий, подготовки президентских выборов и конституционного референдума, внедрения голосования по почте. Другие темы, которые будут затронуты в ходе визита, – это иностранное вмешательство, ход реформы правосудия, внешняя оценка судей и прокуроров. В парламенте содокладчики встретятся с главой законодательного органа, председателем Партии действия и солидарности Игорем Гросу, вице-спикером парламента Дойной Герман и членами Блока коммунистов и социалистов.

В повестку визита включены встречи с президентом Республики Молдова Майей Санду и министром иностранных дел, вице-премьером Михаилом Попшоем.