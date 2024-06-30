Турция выдвинула ультиматум Ирану

Турция потребовала от Ирана не поставлять вооружение Рабочей партии Курдистана (РПК) и не вмешиваться в военную операцию Анкары против вооруженных курдских формирований, сообщает газета Yeni Şafak.

«На прошлой неделе в Сулеймании (Ирак - ред.) состоялась встреча между Турцией и Ираном. Во встрече приняли участие представители МИД Турции и сил безопасности. От Ирана потребовали прекратить поставки РПК и предложили сотрудничество в борьбе с террористической организацией», - пишет издание.

Сообщается, что иранские официальные лица заявили, что не осуществляли никаких поставок РПК.

«После этого турецкие официальные лица представили иранцам фотофакты. Иранская сторона опровергла доводы и заявила, что груз не имеет к ним отношения. На этот раз иранским властям было прямо заявлено, что если появится новая партия, то она будет сбита.

Турция, подтвердив документами, что Иран неоднократно перебрасывал террористов в приграничном регионе на территорию Турции, потребовала от Ирана отказаться от этих перебросок. Последнее, о чем просила Турция, - «не загрязнять район операции». Иранским чиновникам было сказано, что они должны воздерживаться от любого вмешательства в операцию Турции против РПК», - говорится в сообщении.