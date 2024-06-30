Президента Боливии обвиняют в инсценировке переворота

Бывший президент Боливии Эво Моралес обвинил действующего главу государства Луиса Арсе в инсценировке попытки государственного переворота. Арсе в ответ попросил Моралеса «не вставать на сторону фашистов».

«Президент Луис Арсе обманул народ Боливии и мир. Прискорбно, что используется такая чувствительная тема, как госпереворот», - написал Моралес в X.

Экс-президент, который одним из первых обвинил генерала Хуана Хосе Суньигу в организации госпереворота, также попросил «прощения у международного сообщества за поднятую тревогу».

Луис Арсе был министром экономики при Моралесе и его ставленником на выборах главы государства в октябре 2020 года. Однако позднее между политиками возникли разногласия, в частности, из-за того, кто должен стать кандидатом в президенты от правящей партии «Движение к социализму».