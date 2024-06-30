12:50

30 июня 2024 года в Габале Министерством по чрезвычайным ситуациям были организованы X международные игры «Юный спасатель» и финал XI Республиканского первенства «Юный спасатель и пожарный». В соревнованиях этого года, проводимых при поддержке Министерства науки и образования, Министерства молодежи и спорта, Исполнительной власти Габалинского района, принимают участие команды из Азербайджана, России, Казахстана, Узбекистана, Грузии и Беларуси.

На церемонии присутствовали министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и сотрудники министерства, глава ИВ Габалинского района Сабухи Абдуллаев, руководители местных управлений науки и образования, молодежи и спорта, правоохранительных органов, дети и члены семей шехидов Отечественной войны. Выступившие на церемонии председатель Организационного комитета соревнований, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев и Сабухи Абдуллаев рассказали о значимости соревнований и пожелали участникам удачи. Затем состоялся торжественный парад команд, участвующих в соревнованиях. После этого церемония открытия продолжилась гала-концертом. Цель проведения республиканского первенства «Юный спасатель и пожарный» — повышение уровня подготовки подростков и молодежи к чрезвычайным ситуациям, пропаганда здорового образа жизни среди школьников, привитие им чувства ответственности за личную и общественную безопасность, а также военно-патриотического духа.