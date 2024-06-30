X международные игры «Юный спасатель» и финал XI Республиканского первенства в Габале фото; видео
30 июня 2024 года в Габале Министерством по чрезвычайным ситуациям были организованы X международные игры «Юный спасатель» и финал XI Республиканского первенства «Юный спасатель и пожарный».
В соревнованиях этого года, проводимых при поддержке Министерства науки и образования, Министерства молодежи и спорта, Исполнительной власти Габалинского района, принимают участие команды из Азербайджана, России, Казахстана, Узбекистана, Грузии и Беларуси.
На церемонии присутствовали министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и сотрудники министерства, глава ИВ Габалинского района Сабухи Абдуллаев, руководители местных управлений науки и образования, молодежи и спорта, правоохранительных органов, дети и члены семей шехидов Отечественной войны.
Выступившие на церемонии председатель Организационного комитета соревнований, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев и Сабухи Абдуллаев рассказали о значимости соревнований и пожелали участникам удачи.
Затем состоялся торжественный парад команд, участвующих в соревнованиях. После этого церемония открытия продолжилась гала-концертом.
Цель проведения республиканского первенства «Юный спасатель и пожарный» — повышение уровня подготовки подростков и молодежи к чрезвычайным ситуациям, пропаганда здорового образа жизни среди школьников, привитие им чувства ответственности за личную и общественную безопасность, а также военно-патриотического духа.
Соревнование проводится в четыре этапа — школьный, районный (городской), зональный и республиканский. Команды, победившие в зональных соревнованиях, участвуют в финале республиканского первенства. В этом году будут бороться команды из 18 районов и городов.
Кроме того, на соревнования этого года приглашены 19 детей шехидов из различных регионов Азербайджана. Для них предусмотрены дополнительные программы для организации досуга.
В международных играх «Юный спасатель» принимают участие команды из Азербайджана, России, Казахстана, Узбекистана, Грузии и Беларуси.
Соревнования продлятся до 6 июля.