Российские бомбы угрожают самой России

Обнародованы свидетельства падения планерных бомб, выпущенных по Украине, на самой российской территории. В документах указаны места падения, рассматриваются вопросы обезвреживания и эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает американское издание The Washington Post, получившее в свое распоряжение внутренние документы властей Белгородской области России.

В период между апрелем 2023 и апрелем 2024 года, говорится в документах, в области упало не менее 38 бомб: 4 в Белгороде, 7 в пригороде и не менее 11 в Грайворонском районе. Из-за «сложной оперативной обстановки» найти некоторые из них не удалось до сих пор.

Документ, первоначально перехваченный украинской разведкой и переданный The Post, содержит таблицу инцидентов со ссылками на чрезвычайные постановления об обезвреживании бомб и эвакуации и является продуктом отдела по чрезвычайным ситуациям города Белгорода.