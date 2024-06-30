Российские регионы остались без света

В Белгородской области пропало электричество. В «Белгородэнерго» заявили, что причиной стало «технологическое нарушение, вызванное внешним воздействием на энергообъект». Подробностей там не привели.

Российские издания заявляют, что отключение электроэнергии в регионе произошло после одновременной атаки украинских беспилотников и детонации нескольких самодельных взрывных устройств (СВУ) на подстанциях, одна из которых находится в Незнамово. Перебои с подачей электричества привели к отключению воды, энергетики переводят объекты на резервные источники питания. Власти обещают исправить ситуацию к 19:00.

В Курской области после атаки БПЛА могут возникнуть проблемы с электричеством. Об этом в своем телеграм-канале предупредил врио главы региона Алексей Смирнов. «Из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах в Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии», — написал он.

Проблемы с электроснабжением начались и в Воронежской области. Там без света остались 20 тысяч жителей четырех районов региона: Лисинского, Острожского, Кантемировского, Каменского.