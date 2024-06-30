Завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в хулиганстве главного тренера по смешанным единоборствам Федерации грэпплинга и ММА Азербайджана Руслана Эфендиева и его учеников - Хазара Рустамова, Вугара Керемова, Руфата Асадова и Тофика Мусаева.

В Сабаильском районном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении главного тренера по смешанным единоборствам Федерации MMA и грэпплинга Руслана Афендиева и его учеников - Хазара Рустамова, Вугара Керемова и Руфата Асадова, обвиняемых в хулиганстве.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева государственный обвинитель выступил с требованием приговорить каждого из спортсменов к одному году лишения свободы. Также прокурор потребовал ареста Тофика Мусаева.

Обвиняемые, выступая с последним словом, попросили суд вынести оправдательный приговор. Суд удалился на совещание для вынесения приговора.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в торговом центре Deniz Mall в Сабаильском районе столицы. Обвиняемые устроили драку, в ходе которой был избит спортсмен Гасан Азизов.

Руслан Афендиев и его ученики - Хазар Рустамов, Вугар Керемов и Руфат Асадов были арестованы. В отношении Тофика Мусаева и Мехмана Мамедова в период следствия была избрана мера пресечения, не связанная с арестом. Им предъявлено окончательное обвинение по статье 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц или повторно) УК Азербайджана.