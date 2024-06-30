Токаев рассказал, что часто читает книги на китайском

Я с большой теплотой вспоминаю наши встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы в открытой и доверительной атмосфере обсуждаем актуальные вопросы и перспективы укрепления нашего вечного всестороннего стратегического партнерства, обмениваемся мнениями по ситуации в мире. Об этом в интервью агентству Синьхуа сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Действительно, порой в беседах я перехожу на китайский язык, чтобы максимально точно донести до моего коллеги особо значимые моменты или обсудить интересные темы повседневной жизни», — рассказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что с Китаем его связывают самые яркие воспоминания студенческой жизни и начала дипломатической карьеры.

«В общей сложности в Китае я прожил 8 лет. В течение этого времени я глубоко погрузился в изучение китайской культуры, истории, языка и обычаев, познал богатство и многообразие китайской кухни», - вспоминает президент.

Токаев добавил, что, учитывая быстро меняющиеся тенденции как в мире, так и в самом Китае, регулярно читает книги на китайском языке, чтобы поддерживать уровень знания языка, а также быть в курсе последних тенденций политического и социально-экономического развития Китая.

2-6 июля Си Цзиньпин совершит международное турне, в ходе которого примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посетит Казахстан и Таджикистан.

Саммит ШОС пройдет 4 июля во Дворце независимости в Астане. Ожидается, что его посетит генеральный секретарь организации Чжан Мин. На встречу приглашены генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и руководители ряда международных организаций.