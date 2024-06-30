Напряженно: Китай подтянул к Филиппинам авианосец

Китайский авианосец Shandong был замечен вблизи Филиппин, что, по мнению экспертов, служит "сдерживающим фактором против филиппинских провокаций" в отношении китайских островов и рифов в Южно-Китайском море. Об этом сообщило издание Global Times.

Предположительно, авианосец недавно прибыл в воды примерно в 200 морских милях от филиппинского острова Лусон и находится на плановых учениях, которые могут подготовить его к потенциальному дальнему походу в западную часть Тихого океана.

Развертывание Shandong в водах вблизи Филиппин происходит на фоне сохраняющейся напряженности между Китаем и Филиппинами из-за спорных территорий в Южно-Китайском море.