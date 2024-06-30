«Перспектива того, что Си (председатель Китая Си Цзиньпинь) пойдет по стопам российского президента Владимира Путина и попытается захватить землю через пролив, кажется более вероятной, чем раньше. И Тайвань, получивший новые вливания американской военной помощи, готовится к отражению этой угрозы более энергично. Для тайваньской общественности российское вторжение в Украину «заставило задуматься о перспективах и реальности» опасностей у их собственного порога», - пишет The Washington Post, ссылаясь на заявление фактического посла Тайваня в Вашингтоне Александра Тах-рай Юя.

В прошлом году Тайвань увеличил свои расходы на оборону примерно на 14 процентов по сравнению с предыдущим бюджетом, а также увеличил срок обучения в рамках обязательной военной службы с четырех месяцев до одного года. Как и Украина, он пытается развивать свои возможности ведения асимметричной войны перед лицом гораздо более крупного и мощного врага.

Также власти страны отмечают широкое участие всего общества в обороне Украины.

«Люди будут помогать вам, только если вы сами себе поможете. Это один из самых больших уроков, которые мы извлекли из войны в Украине», - сказал посол.

В то же время, в отличие от разногласий по поводу финансирования Украины, в Конгрессе США не было партийных разногласий по поводу поддержки Тайваня. При этом в Вашингтоне некоторые специалисты обеспокоены тем, что активная поддержка Соединенными Штатами военных действий в Украине ограничивает их возможности по укреплению обороны Тайваня.