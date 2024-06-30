Кремлю не понравились заявления Столтенберга

Кремль негативно относится к заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Китай провоцирует конфликт в Европе, помогая России современными технологиями и электроникой.

На соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Негативно».

«С другой стороны, мы уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным заявлениям», - добавил он.

Ранее Столтенберг заявил, что «Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны». Он отметил, что Россия производит беспилотники и ракеты, получая поддержку за счет экспорта из Китая самых современных технологий и электроники.