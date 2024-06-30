Пхеньян предпочел российские спутники китайским

КНДР переключила трансляцию своего государственного телевидения с китайского на российский спутник. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея.

Отмечается, что сигнал был переведен 29 июня с китайского аппарата ChinaSat 12 на российский "Экспресс-103".

Трансляция государственного телевидения КНДР пока еще доступна для просмотра на сайте KCNA Wathc, который специализируется на информации о КНДР.

Между тем, как отмечает Reuters, переключение сигнала на российский спутник может привести к тому, что властям Южной Кореи будет сложнее отслеживать эфир телевидения. Это является частью их регулярной деятельности по сбору информации о происходящем в КНДР.