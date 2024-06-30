Кремль заявил о готовности Путина к диалогу с Зеленским

Россия сохраняет открытость к любой форме диалога с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов начать переговоры с Москвой через посредников.

«Президент Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого общения, любого диалога с целью достичь тех целей, которые мы перед собой ставили. Президент сохраняет эту открытость», — сказал Песков, которого цитируют российские СМИ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Induirer допустил возможность переговоров Украины с Россией через посредников по аналогии с соглашением о «зерновом коридоре». По словам Зеленского, в случае «зернового коридора» были подписаны два зеркальных соглашения отдельно с Украиной и отдельно с Россией, между которыми были ООН и Турция. По мнению украинского лидера, такая модель может быть использована и в других сферах. Посредниками могут стать страны с разных континентов, а не только союзники Украины, подчеркнул Зеленский. Он отметил, что аналогичная модель применима и в территориальной целостности, и в энергетике, и в судоходстве – когда страны с разных континентов готовят решения по тому или иному кризису.

«Украина может найти модель [переговоров], при которой в соответствии с соответствующими документами, шагами и модальностями можно найти решение», — заявил Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer, когда его спросили, может ли Украина провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Он пояснил, что речь идет о формате, когда представители готовят решение того или иного кризиса, «а потом этот документ, если он удовлетворяет Украину, должен разбираться с представителями Российской Федерации».

28 июня Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует затягивать войну с Россией и намерена подготовить детальный план урегулирования в 2024 году.