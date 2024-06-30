Прокурор сжалился над Сюмбюлей Алиевой

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Юридической консультации №1 Коллегии адвокатов 70-летней Сюмбюли Алиевой.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова государственный обвинитель потребовал признать С.Алиеву виновной по предъявленному обвинению и назначить ей четыре года лишения свободы с применением статьи 62 Уголовного кодекса (назначение наказания ниже низшего предела санкции статьи).

Санкция статьи, по которой обвиняется С.Алиева, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Однако прокурор, выдвигая требование о наказании, учел состояние здоровья и возраст С.Алиевой.

Судебное заседание продолжится 8 июля.

Согласно обвинению, Сюмбюля Алиева не перечислила в государственный бюджет суммы, подлежащие уплате в качестве социальных взносов и взносов в пенсионный фонд с доходов адвокатов юридической консультации, присвоив их. По делу зарегистрирован ущерб, превышающий 100 тысяч манатов. Против нее выдвинуто обвинение по статье 179.3.2 (присвоение или растрата, причинившая значительный ущерб) УК Азербайджана. По делу признаны потерпевшими Госфонд социальной защиты, Государственная налоговая служба при Министерстве экономики и президиум Коллегии адвокатов. Адвокатская деятельность С.Алиевой приостановлена до вступления приговора в законную силу.