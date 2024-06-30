Турция, Болгария и Румыния начали разминировать Черное море

Турция, Румыния и Болгария в понедельник, 1 июля, приступили к совместным противоминным операциям в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, в частности, для украинского экспорта зерна, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Инициатива под руководством Стамбула – первая крупная акция черноморских стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Она направлена на обезвреживание дрейфующих мин в некоторых районах Черного моря в результате войны.

Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами в Черном море 11 января этого года.

В частности, в правительстве Болгарии отмечали, что деятельность группы не будет направлена против какой-либо другой страны, а операция по разминированию Черного моря, как ожидается, поможет улучшить взаимодействие и добрососедские отношения между участниками.