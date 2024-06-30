Парвиз Шахбазов о планах Азербайджана как председателя COP29

В своей речи министр указал, что приоритеты стратегии социально-экономического развития Азербайджана и современной национальной энергетической политики, направленной на «зеленый рост», совпадают с целями COP29, а председательство COP29 укрепило роль нашей страны, которая является надежным партнером для ископаемого топлива в течение многих лет в рамках безопасного и справедливого энергетического перехода в мире.

Подчеркнуто, что планы Азербайджана на закладку фундамента солнечно-ветряных электростанций мощностью 1300 МВт и выставление на аукцион 100 МВт ветроэнергетических проектов успешно реализуются: «За счет сказанного мы быстрее достигнем нашей цели в 30% к 2030 году. К 2027 году строительство солнечно-ветряных электростанций мощностью до 2 ГВт с инвестиционной стоимостью более 2 миллиардов долларов позволит увеличить долю возобновляемой энергии в установленной мощности до 33%».

Было также добавлено, что развитие Карабаха и Восточного Зангезура, а также Нахчывана, объявленных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «зоной зеленой энергетики», как зон с нулевыми выбросами, создание зеленых энергетических коридоров «Каспийское море - Черное море – Европа», «Азербайджан - Турция - Европа» с целью экспорта более 5 ГВт зеленой электроэнергии и зеленых газов на начальном этапе, а также «Азербайджан - Средняя Азия - Европа» для передачи энергии из Казахстана и Узбекистана выводит Азербайджан на передний план в регионе с точки зрения декарбонизации и климата.

«Образцовые инициативы, такие как «Зоны и коридоры зеленой энергетики», сегодня не только определяют программу действий COP29, но и с большей вероятностью станут наследием COP. Учитывая, что основной темой COP29 являются финансы, мы считаем, что данное мероприятие станет платформой для трехкратного увеличения возобновляемой энергии, двукратного увеличения энергоэффективности и достижения справедливого энергетического перехода. В таком аспекте существует необходимость на новые инициативы и цели, которые обеспечат усиление электрических сетей, расширение возможностей хранения энергии, увеличение производства водорода, а также в несколько раз увеличение инвестиций в соответствующие области, включая инфраструктуру HVDC, энергоэффективность. Принимая на себя председательство на этом важном мероприятии, Азербайджан сделает все возможное для продвижения процесса COP путем установления искреннего и ориентированного на результат диалога со всеми сторонами, для обеспечения эффективных действий по борьбе с изменением климата, энергетического перехода и завершения COP29 с успешными результатами», - сказал министр энергетики.