Десятки граждан задержаны в Турции

В Турции после беспорядков, причиной которых послужило изнасилование 5-летней девочки сирийским беженцем, задержаны 67 человек. Об этом написал глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в соцсети Х.

Инцидент произошел накануне в провинции Кайсери после задержания беженца из Сирии, изнасиловавшего свою 5-летнюю родственницу.

"Уроженец Сирии И.А. был схвачен местными жителями и передан правоохранительным органам. По факту немедленно было начато расследование. Однако вслед за этим наши граждане совершили противоправные действия, не соответствующие нашим ценностям, нанесли ущерб домам, рабочим местам и автомобилям сирийских беженцев", - написал министр.

По его словам, в связи с инцидентом были задержаны 67 человек, порядок удалось восстановить только к 02:00 по местному времени.

Ерликая назвал действия протестующих "неприемлемым нарушением общественного порядка, безопасности и прав других граждан".