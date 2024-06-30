Уровень Каспия повысился
Уровень северо-восточной части Каспийского моря увеличился на 119 сантиметров, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.
Основными причинами специалисты называют обильное поступление паводковой воды по реке Жайык и использование дополнительных каналов. Во время паводков в море по реке Жайык поступило около 7,4 млрд кубометров воды. Для направки паводковой воды в море филиал "Казводхоза" по Атырауской области использовал дополнительные каналы. По ним в Каспий прибыло 350 млн кубометров воды.