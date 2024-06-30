Генпрокуратура взялась за уничтожителей деревьев

В июне выявлены факты незаконной вырубки 198 деревьев на территории Насиминского района Баку, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Расследование было проведено на основании обращений граждан и материалов, поступивших из Министерства экологии и природных ресурсов, а также информации, распространенной в медиа.

В частности, зеленые насаждения были уничтожены на пересечении улиц М.Миргасымова, Х.Шушинского, И.Гасымова и М.Топчубашова Насиминского района Баку, природе нанесен ущерб на сумму более 413 тыс. манатов.

В Генеральной прокуратуре начато предварительное следствие по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

«В настоящее время продолжается предварительное расследование по указанным уголовным делам, будет выявлен и привлечен к ответственности полный круг лиц, совершивших правонарушения», - отмечается в сообщении.