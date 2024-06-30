Встреча Турции и Армении на границе

Встреча запланирована на армяно-турецкой границе, возможно, в районе КПП «Маргара».

11 июня вице-спикер НС, спецпредставитель РА по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян заявил, что «официальной встречи давно не было, но у нас есть договоренность о том, что состоится новая встреча между представителями Армении и Турции, о дате и месте у нас пока нет договоренности».

Мост Маргара на армяно-турецкой границе уже отремонтирован и готов, сообщил Рубинян. Спецпредставителем Турции является Сердар Кылыч, который в течение 7 лет был послом США и генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции.

Пока официальной информации о запланированной встрече нет.