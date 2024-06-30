В России арестовали завод водочного магната Шефлера

Тамбовский районный суд по иску Генпрокуратуры РФ наложил арест на спиртовой завод «Амбер Талвис», который принадлежит миллиардеру Юрию Шефлеру. Об этом сообщает РБК.

Завод является одним из десяти крупнейших производителей алкогольной продукции в России. Он выпускает этиловый спирт «Люкс» и «Альфа». Спирт предприятие поставляет латвийской компании «Амбер Латвияс Балзамс» — производителю рижского бальзама, а также водки Moskovskaya и Stoli.

В чем суть дела, которое привело к аресту активов, неизвестно. Однако суд арестовал также активы двух калининградских компаний, бенефициаром которых тоже является Шефлер. Эти юрлица контролируют комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, не работающего с 2012 года.