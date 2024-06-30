Испания отправила в Словакию рекордный контингент

Испания возглавила боевую группу НАТО в Словакии. Переброс почти 780 военных направлен на сдерживание России от нападения на страны НАТО, пишет испанская газета ABC.

Развертывание войск стало рекордным для страны на территории Восточной Европы.

Боевая группа состоит из граждан Португалии, Румынии, Словакии, Словении, США, Турции и Чехии. Ее общая численность составляет более 1,5 тыс. человек. Как уточняет ABC, развертывание вооруженных сил направлено на то, чтобы НАТО «показала свои мускулы» России.

Испания взяла на себя обязательства по участии в миссии еще год назад на саммите НАТО в Литве. Развертывание войск на территории словацкой базы Лест началось в январе 2024 года и заняло шесть месяцев.

9-11 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО. На нем члены альянса, как ожидается, предложат Украине долгосрочную финансовую помощь в ее конфликте с Россией.