Ирак выявил виновных в поджогах

Члены террористической организации РКК являются виновниками недавних пожаров в городах Киркук, Эрбиль и Духок на севере Ирака. Это следует из заявления официального представителя МВД Ирака Микдада Мусави.

По его словам, трое лиц, задержанных в ходе расследования инцидентов, оказались членами группировки.

Мусави сообщил, что они признались в планировании поджогов в кварталах Багдада Шорджа и Садр, а также диверсии на нефтепроводе Киркук-Джейхан.