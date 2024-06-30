Ирак выявил виновных в поджогах
Члены террористической организации РКК являются виновниками недавних пожаров в городах Киркук, Эрбиль и Духок на севере Ирака. Это следует из заявления официального представителя МВД Ирака Микдада Мусави.
По его словам, трое лиц, задержанных в ходе расследования инцидентов, оказались членами группировки.
Мусави сообщил, что они признались в планировании поджогов в кварталах Багдада Шорджа и Садр, а также диверсии на нефтепроводе Киркук-Джейхан.
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