Накануне в турецком городе Кайсери сирийский беженец изнасиловал 5-летнего ребенка, также иностранного происхождения, что вызвало массовые беспорядки. Как пишут местные СМИ, узнав об этом, жители города вышли на улицы и начали громить магазины и другие предприятия, принадлежащие сирийцам.

Полиция задержала мужчину, но разъяренная толпа пыталась устроить самосуд, и полиция была вынуждена эвакуировать подозреваемого с места происшествия. Разгневанная толпа переворачивала и громила автомобили, предположительно, принадлежащие сирийцам, и поджигала магазины.

Полиция применяла слезоточивый газ и водометы для разгона толпы, в результате столкновений пятеро полицейских получили травмы.

Губернатор Кайсери Гёкмен Чичек, чтобы успокоить разъяренную толпу, вышел на балкон одного из жилых домов и обратился к людям с помощью громкоговорителя.

«Я очень хорошо понимаю ваш гнев. Я, как губернатор, обещаю вам, что больше такого в этом городе не повторится. Разойдитесь, наши полицейские пытаются обеспечить вашу безопасность. Уже пострадало пятеро полицейских. Государство примет все необходимые меры, я прошу всех разойтись», - сказал губернатор.

Однако толпа отказалась слушать губернатора и потребовала депортировать всех сирийцев из Кайсери на родину. Беспорядки продолжались несколько часов, толпа забрасывала камнями дома в квартале, где проживает много сирийцев.

Сирийские беженцы, число которых достигло 10 миллионов, стали для Турции серьезной проблемой безопасности, а также привели к социально-экономическим последствиям. Часто появляются новости о различных тяжких преступлениях, включая изнасилования и убийства, совершенные сирийскими беженцами в различных городах. Местное население неоднократно устраивало протесты и требовало депортации сирийцев из страны. По мнению аналитиков, проблема беженцев стала одной из главных причин, повлиявших на поражение правящей партии на последних муниципальных выборах.