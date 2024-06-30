В рамках акции «Чистая страна», инициированной Министерством экологии и природных ресурсов, на этот раз было очищено от отходов побережье Бильгя Каспийского моря. В ходе акции, в которой также приняли участие волонтеры фонда Red Hearts, с береговой линии было собрано 1 200 килограммов пластика и других бытовых отходов.

Основной целью проведения акции, помимо очистки прибрежных районов Каспия от отходов, является усиление просветительской работы по охране окружающей среды путем привлечения большего числа участников к этой инициативе.

Одним из направлений деятельности фонда является охрана окружающей среды. Фонд Red Hearts, участвуя в подобных мероприятиях, всегда призывает людей к защите экологии на примере волонтерства, повышая чувствительность общества к окружающей среде. Активное участие в проектах по охране природы является частью стратегии корпоративной социальной ответственности Kapital Bank, и деятельность банка в этом направлении продолжается.

Следует отметить, что фонд Red Hearts был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.