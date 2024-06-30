Переговоры Азербайджана и Армении

Комиссии по вопросам делимитации границы Азербайджана и Армении ведут работу по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между двумя странами, сообщила пресс-служба вице-премьера страны Шахина Мустафаева.

Отмечается, что по состоянию на 1 июля 2024 года комиссии в рабочем порядке обменялись проектами положения и провели ряд обсуждений. Переговоры продолжаются в конструктивном русле.

«Планируется в скором времени завершить процесс согласования», - говорится в сообщении.