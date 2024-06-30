Официально: США получили доступ к базам в Финляндии

Парламент Финляндии поддержал соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами, которое подразумевает, что Хельсинки предоставит Вашингтону доступ к 15 военным объектам на территории страны, пишет Yle.

Документ также предполагает, что Соединенные Штаты могут разместить на территории Финляндии оборонную технику, предметы снабжения и другие необходимые материальные средства.

Кроме того, в Финляндии могут использовать самолеты, суда и другие транспортные средства ВС США. В соглашении также прописано «обеспечение защиты, безопасности и защищенности сил США».