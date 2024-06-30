Природное бедствие настигло ряд районов Азербайджана фото
Многодневные непрерывные дожди впервые за долгие годы привели к резкому увеличению уровня воды в реке Пирсаат. В некоторых районах высота воды достигла 80 см - 1 метр. В результате были затоплены прибрежные деревни. Больше всего пострадали деревни Губалыбалоглан, Биринджи Удуллу, Икинджи Удуллу, Таглы, Губалы в Гаджигабульском районе, где десятки домов оказались под водой, разрушены сельские дороги и мосты. Сельские жители сообщили haqqin.az, что техника работает без перерыва, откачивая воду из дворов, сумму ущерба оценить пока не удалось.
Жительница деревни Неджибе Мамедова сообщила, что в ее сарае погибло 80 кур и цыплят. Были затоплены заготовленные на зиму запасы. Пока женщина не может войти в свой дом, чтобы узнать размер ущерба. Вернуться домой жители смогут только после того, как вода полностью уйдет и опасность минует.
В селе Удуллу разрушена дорога к школе, прервана подача газа и электричества в домах, которые расположены близко к реке. Больше всего пострадала деревня Губалыбалоглан, где из-за усилившегося потока воды сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям эвакуировали жителей.
Председатель сельского муниципалитета Мирджафар Аскеров рассказал haqqin.az, что последний раз такое наводнение наблюдалось в мае 1976 года. В целом было затоплено около 100 домов, погибло множество кур и цыплят, обрушились крыши домов и вспомогательные постройки.
«Председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и ответственные лица исполнительной власти прибыли в деревню, осмотрели дома. В настоящее время силы МЧС также находятся в деревне, ведут работы с помощью техники. Вода откачивается из дворов», - сообщил председатель муниципалитета. Аскеров добавил, что его собственные посевы и огород были затоплены, а высота слоя грязи в его дворе составляет 20 сантиметров: «Пострадавших нет. Погода относительно солнечная, грязь подсыхает. После полной очистки жители смогут вернуться в свои дома».
Председатель муниципалитета Икинджи Удуллу Мубариз Сулейманов сообщил, что в селе в основном затопило сады и дворы вдоль реки, после ряда мероприятий вода отошла: «Техника работала, движение по дорогам восстановлено».
Стихийное бедствие, начавшееся в первый месяц лета, также нанесло ущерб нескольким населенным пунктам Загатальского района. Сильный ветер и град нанесли серьезный ущерб ореховым садам, являющимся основным источником дохода населения в деревнях Чобанкель, Гымыр, Сувагиль и Гёзбарах. В деревне Чобанкель несколько жителей полностью лишились своих ореховых садов. Стихийное бедствие также нанесло серьезный ущерб кукурузным полям.
Кроме того, последствия природного бедствия были зафиксированы в большинстве деревень Шеки, в городе Балакен и окрестных деревнях, в деревнях Зарна, Лекит и Гюллюк Гахского района, а также в шекинских деревнях Инчя, Зунуд, Баш Лайысгы и Биледжик.
Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, осадки в регионах будут продолжаться, и в некоторых реках ожидаются разливы и паводки.