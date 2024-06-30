Многодневные непрерывные дожди впервые за долгие годы привели к резкому увеличению уровня воды в реке Пирсаат. В некоторых районах высота воды достигла 80 см - 1 метр. В результате были затоплены прибрежные деревни. Больше всего пострадали деревни Губалыбалоглан, Биринджи Удуллу, Икинджи Удуллу, Таглы, Губалы в Гаджигабульском районе, где десятки домов оказались под водой, разрушены сельские дороги и мосты. Сельские жители сообщили haqqin.az, что техника работает без перерыва, откачивая воду из дворов, сумму ущерба оценить пока не удалось.

Жительница деревни Неджибе Мамедова сообщила, что в ее сарае погибло 80 кур и цыплят. Были затоплены заготовленные на зиму запасы. Пока женщина не может войти в свой дом, чтобы узнать размер ущерба. Вернуться домой жители смогут только после того, как вода полностью уйдет и опасность минует.

В селе Удуллу разрушена дорога к школе, прервана подача газа и электричества в домах, которые расположены близко к реке. Больше всего пострадала деревня Губалыбалоглан, где из-за усилившегося потока воды сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям эвакуировали жителей.

Председатель сельского муниципалитета Мирджафар Аскеров рассказал haqqin.az, что последний раз такое наводнение наблюдалось в мае 1976 года. В целом было затоплено около 100 домов, погибло множество кур и цыплят, обрушились крыши домов и вспомогательные постройки.