ЦАХАЛ атаковал лагерь беженцев на юге Ливана

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал лагерь палестинских беженцев Бурдж-эш-Шимали на юге Ливана. Как сообщил новостной портал Janoubia, беспилотник нанес ракетный удар по штабу палестинских формирований, участвующих вместе с шиитской милицией "Хезболла" в операциях против Израиля.

Два других израильских БПЛА выпустили ракеты по базе бойцов исламского сопротивления в пограничном поселке Маркаба. О последствиях воздушного рейда сведений не приводится.

Истребители израильских ВВС в первой половине дня совершили полеты на пониженной высоте над населенными пунктами в регионах Западное Бекаа, Захрани, Иклим-эль-Харруб и Хасбая. Пилоты дважды преодолевали звуковой барьер, имитируя налеты на города Джеззин, Рашая-эль-Вади, Сайда и Тир. Мощные хлопки в небе, напоминающие взрывы бомб, вызвали панику среди местных жителей.

Военные объекты "Хезболла" подверглись ударам с воздуха в Блиде, Кфар-Килле и Эль-Байяде, очевидцы сообщили о разрушенных домах и коммуникациях, пострадавших среди мирных жителей нет.

Артиллерия израильской армии открыла огонь по ливанской территории в районе реки Ваззани. По сведениям портала, зафиксировано применение противником фосфорных боеприпасов, что привело к появлению очагов возгорания на местности.